Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Bubura, Kota Medan meninggal diduga akibat kelelahan jelang hari pemilihan, Selasa (13/2). Firmanto tiba tiba mengalami sesak nafas dan langsung dibawa ke RS namun nyawanya tidak tertolong.

Keluarga mengatakan jika almarhum tak memiliki riwayat penyakit. Sebelumnya, para petugas KPPS sudah mulai bekerja sejak dilantik pada akhir Januari lalu.

