Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan keinginan Presiden Jokowi untuk bertemu Megawati dengan dijembatani oleh Sri Sultan HB X adalah langkah baik. Hal tersebut disampaikan Ganjar di Semarang, Selasa (13/2/2024).

Meski demikian ia mengaku belum mengetahui persoalan antara kedua tokoh sehingga harus dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Menurut Ganjar, Presiden Jokowi dan Megawati biasanya bisa berkomunikasi secara langsung tanpa ada mediator.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News