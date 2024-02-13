...

Ganjar akan Nyoblos di Semarang lalu Bakal ke Jakarta Temui Megawati

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 18:30 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku bakal langsung ke Jakarta dan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, usai mencoblos di Semarang pada Rabu 14 Februari 2024. 
 
Hal tersebut ditegaskan Ganjar saat ditemui di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang, Selasa (13/2/2024). 
 
Ganjar tidak memerinci terkait pertemuannya dengan Megawati. Namun, Capres yang didukung Partai Perindo itu memastikan, kegiatan dilaksanakan di Kebagusan, Jakarta Selatan.
 
Lebih lanjut, Ganjar juga mengaku belum mengetahui apakah ada nonton bareng sekaligus memantau quick count atau hitung cepat setelah pencoblosan atau tidak. 
 
Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan mencoblos di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, sekitar pukul 08.00 WIB. Rencananya, ia akan mencoblos bersama eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

