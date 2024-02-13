Istri terdakwa Dadan Tri Yudianto, Riris Riska Diana histeris saat mendengarkan tuntutan suaminya di PN Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024). Ia bahkan mencemooh JPU KPK. Ia kemudian ditenangkan oleh beberapa orang yang hadir di ruang sidang.

Hal itu terjadi ketika sidang pembacaan tuntutan terkait dugaan penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 11 tahun 5 bulan.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News