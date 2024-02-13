...

Ajakan Mencoblos Caleg Lewat Amplop Berisi Uang Viral di Media Sosial

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 17:00 WIB
Sebuah video viral memperlihatkan amplop berisi uang 20 ribu berikut ajakan mencoblos caleg dari Partai Gerindra nomor urut 2. Amplop berisi uang berikut tanda gambar caleg itu ditemukan oleh perekam video di halaman rumahnya.
 
Mengetahui temuan ini, Bawaslu Jember bersama jajaran langsung melakukan penyelidikan. Bawaslu juga melakukan penelusuran dengan mencari tahu apakah kejadian serupa terjadi kepada tetangga perekam video.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto 
Produser: Kristo Suryokusumo

