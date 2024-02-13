Sebuah video viral memperlihatkan amplop berisi uang 20 ribu berikut ajakan mencoblos caleg dari Partai Gerindra nomor urut 2. Amplop berisi uang berikut tanda gambar caleg itu ditemukan oleh perekam video di halaman rumahnya.

Mengetahui temuan ini, Bawaslu Jember bersama jajaran langsung melakukan penyelidikan. Bawaslu juga melakukan penelusuran dengan mencari tahu apakah kejadian serupa terjadi kepada tetangga perekam video.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News