Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Presiden Jokowi

Aziz Abdul, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 14:39 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Basuki mengatakan isu tersebut sudah lewat dan dirinya menegaskan akan menyelesaikan tugas di kabinet sampai selesai sesuai dengan perintah.
 
Ketika disinggung apakah perintah tersebut datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Basuki menjawab dirinya belum bertemu dengan Megawati.
 
Reporter: Aziz Abdul, Dias Triawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

