Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal isu mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Basuki mengatakan isu tersebut sudah lewat dan dirinya menegaskan akan menyelesaikan tugas di kabinet sampai selesai sesuai dengan perintah.

Ketika disinggung apakah perintah tersebut datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Basuki menjawab dirinya belum bertemu dengan Megawati.

