KPU Kota Surabaya menyatakan seluruh logistik pemilu sudah terdistribusikan ke semua kecamatan di Surabaya pada Senin (12/2/2024) kemarin. Logistik pemilu juga sudah mulai didistribusikan ke 154 kelurahan di Kota Surabaya, dan harus selesai pada H-1 pemilu atau pada Selasa (13/2/2024).

Dalam pendistribusian, KPU Kota Surabaya juga memastikan tidak ada surat suara yang tercoblos karena surat suara yang rusak atau salah cetak sudah diganti saat penyortiran. Jika terdapat kerusakan saat proses pendistribusian, KPU Kota Surabaya telah menyiapkan 2% cadangan surat suara di setiap TPS.

Kontributor: Hari Tambayong

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News