Pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke Distrik Kwamki Namara, Mimika, Papua Tengah, telah dilakukan pada Selasa (13/2/2024). Logistik tersebut diangkut 4 truk dan 1 mobil pikap dengan pengawalan dari aparat keamanan.

Total logistik yang didistribusikan mencakup 240 kotak suara untuk 48 tempat pemungutan suara (TPS), 192 bilik suara, dan 59 kantong plastik berisi logistik pemilu.

Kontributor: Nathan Making

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News