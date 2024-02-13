...

Ratusan Logistik Pemilu 2024 Didistribusikan ke Distrik Kwamki Namara, Papua Tengah

Nathan Making, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 12:37 WIB
Pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke Distrik Kwamki Namara, Mimika, Papua Tengah, telah dilakukan pada Selasa (13/2/2024). Logistik tersebut diangkut 4 truk dan 1 mobil pikap dengan pengawalan dari aparat keamanan.
 
Total logistik yang didistribusikan mencakup 240 kotak suara untuk 48 tempat pemungutan suara (TPS), 192 bilik suara, dan 59 kantong plastik berisi logistik pemilu.
 
Kontributor: Nathan Making 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

