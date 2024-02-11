Timnas Qatar sukses menjadi juara Piala Asia 2023. Tim berjuluk The Maroons berhasil menaklukkan Yordania dengan skor 3-1 pada laga final di Stadion Lusail.
Akram Afif menjadi bintang lapangan usai mencetak hattrick kemenangan Qatar. Semua gol tersebut dicetaknya lewat tendangan penalti pada menit ke-22, 73’, dan 90+5’. Sementara, satu gol hiburan Yordania dicetak oleh Yazan Al Naimat pada menit ke-67.
Timnas Qatar akhirnya mempertahankan gelar juara Piala Asia, sekaligus trofi kedua secara beruntun yang pertama diraih pada edisi 2019.
Produser: Febry Rachadi
(fru)
