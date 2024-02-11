...

KMP Agung Samudra XVIII Kandas di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi Penumpang

Nyoman Sudika, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 22:22 WIB
Tim sar gabungan melakukan evakuasi terhadap penumpang Kapal Motor Penumpang (KMP) Agung Samudra XVIII yang kandas di Selat Bali. KMP Agung Samudra XVIII kandas diduga terseret arus.
 
Kapal berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk. Kapal ini mengangkut 42 orang penumpang dan 16 ABK.
 
Sebanyak 38 orang penumpang berhasil dievakuasi ke kantor ASDP Gilimanuk. Sedangkan 4 penumpang lainnya dan 16 ABK memilih bertahan di dalam kapal. Proses evakuasi kapal menunggu air pasang di perairan Selat Bali.
 
Reporter: Nyoman Sudika
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

