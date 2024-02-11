Hari terakhir libur panjang membuat arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota, Cawang, padat merayap pada Minggu (11/2/2024). Kepadatan terjadi di jalur dari arah Bekasi menuju Jakarta.

Laju kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan 20-30 km per jam. Kepadatan terjadi karena sejumlah warga Jakarta mulai kembali ke ibu kota untuk beraktivitas pada Senin besok.

Reporter: Taufik Syahrawi

Produser: Reza Ramadhan

