...

Hari Terakhir Libur Panjang, 36.302 Penumpang KA Tiba di Jakarta Hingga Bekasi

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 19:25 WIB
A A A
PT KAI mencatat 36.302 penumpang  tiba di Jakarta hingga Bekasi pada hari terakhir libur panjang , Minggu (11/2/2024). Mereka tiba di beberapa stasiun yang dikelola KAI Daop 1 Jakarta. 
 
Sebaliknya, penumpang yang melakukan keberangkatan dengan kereta api mencapai 29.609 orang. Secara agregat, jumlah keberangkatan sejak 8-11 Februari 2024 tercatat 122.134 penumpang. Sedangkan, penumpang yang tiba pada periode long weekend mencapai 115.738 orang. 
 
Angka ini dipastikan masih dapat berubah karena adanya pergerakan orang. Kebanyakan mereka balik ke kampung halaman untuk mencoblos ketika pemilu.
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini