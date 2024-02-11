PT KAI mencatat 36.302 penumpang tiba di Jakarta hingga Bekasi pada hari terakhir libur panjang , Minggu (11/2/2024). Mereka tiba di beberapa stasiun yang dikelola KAI Daop 1 Jakarta.

Sebaliknya, penumpang yang melakukan keberangkatan dengan kereta api mencapai 29.609 orang. Secara agregat, jumlah keberangkatan sejak 8-11 Februari 2024 tercatat 122.134 penumpang. Sedangkan, penumpang yang tiba pada periode long weekend mencapai 115.738 orang.

Angka ini dipastikan masih dapat berubah karena adanya pergerakan orang. Kebanyakan mereka balik ke kampung halaman untuk mencoblos ketika pemilu.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

