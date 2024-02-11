...

Kebakaran Hanguskan Kafe di Surabaya, Diduga Regulator Gas LPG Bocor

Yudha Prawira, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 18:19 WIB
Video amatir merekam kebakaran di Ruko Rich Palace Kedung Baruk, Surabaya. Asap putih keluar dari jendela lantai 3 kafe.
 
Petugas damkar yang datang ke lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran terjadi ketika suasana kafe sedang ramai. Diduga regulator gas LPG bocor saat dilakukan penggantian tabung gas.
 
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, pengunjung kafe sempat panik saat kebakaran terjadi.
 
Reporter: Yudha Prawira
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

