Video amatir merekam kebakaran di Ruko Rich Palace Kedung Baruk, Surabaya. Asap putih keluar dari jendela lantai 3 kafe.

Petugas damkar yang datang ke lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran terjadi ketika suasana kafe sedang ramai. Diduga regulator gas LPG bocor saat dilakukan penggantian tabung gas.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, pengunjung kafe sempat panik saat kebakaran terjadi.

Reporter: Yudha Prawira

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

