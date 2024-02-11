Beginilah suasana di kawasan Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Jabar, Minggu (11/2). Libur Isra Miraj dan Imlek dimanfaatkan wisatawan dari berbagai wilayah untuk berlibur.

Para wisatawan yang datang rata-rata untuk menikmati keindahan Masjid Raya Al Jabbar. Data pengelola masjid mencatat dalam satu hari sebanyak 10.000-15.000 wisatawan yang berkunjung.

Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu diprediksi jumlah pengunjung mencapai 20.000 ribu wisatawan. Mayoritas wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar ini berasal dari luar Kota Bandung.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

