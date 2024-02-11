...

Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek, Ribuan Wisatawan Padati Masjid Raya Al Jabbar

Ervan David, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 11:00 WIB
Beginilah suasana di kawasan Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Jabar, Minggu (11/2). Libur Isra Miraj dan Imlek dimanfaatkan wisatawan dari berbagai wilayah untuk berlibur.
 
Para wisatawan yang datang rata-rata untuk menikmati keindahan Masjid Raya Al Jabbar. Data pengelola masjid mencatat dalam satu hari sebanyak 10.000-15.000 wisatawan yang berkunjung.
 
Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu diprediksi jumlah pengunjung mencapai 20.000 ribu wisatawan. Mayoritas wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar ini berasal dari luar Kota Bandung.
 
Kontributor: Ervan David
Produser: Akira AW

