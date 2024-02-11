Satu unit sepeda motor terbakar di ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakbar, Minggu (11/2). Akibatnya, para pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraannya.

Satu unit damkar Sektor Rawa Buaya dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Diduga penyebab terbakarnya sepeda motor ini berasal dari korsleting listrik di bagian mesin.

Atas insiden ini beruntung pengendara motor selamat dari maut. Guna kepentingan pemeriksaan, sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Satlantas Jakbar.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

