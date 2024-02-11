Bawaslu RI memastikan akan melakukan pengawasan terbaik selama masa tenang Pemilu 2024. Mulai tanggal 11 sampai 13 Februari 2024 mendatang.

Pihak bawaslu telah mengeluarkan surat imbauan kepada parpol, tim pelaksana kampanye. Serta seluruh paslon untuk bisa mematuhi aturan yang ada.

Bawaslu juga akan melakukan berbagai langkah pengawasan. Mulai dari patroli langsung di lapangan hingga patroli cyber selama 24 jam.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

