Puluhan personel gabungan dikerahkan ke sejumlah jalan di Jaksel, Minggu (11/2) dini hari. Guna menurunkan alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, bendera partai dan spanduk.
Lurah Jati Padang menyebut APK diturunkan perihal pada tanggal 11-13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu. Penurunan APK ini dilakukan di empat ruas jalanan Jakarta Selatan.
Di antaranya Jalan Warung Jati Barat, TB Simatupang, Ragunan Raya serta Jalan Margasatwa.
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow