Puluhan personel gabungan dikerahkan ke sejumlah jalan di Jaksel, Minggu (11/2) dini hari. Guna menurunkan alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, bendera partai dan spanduk.

Lurah Jati Padang menyebut APK diturunkan perihal pada tanggal 11-13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu. Penurunan APK ini dilakukan di empat ruas jalanan Jakarta Selatan.

Di antaranya Jalan Warung Jati Barat, TB Simatupang, Ragunan Raya serta Jalan Margasatwa.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News