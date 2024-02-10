Capres Ganjar Pranowo menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Kemerdekaan Pers yang digelar hari ini di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak akan baperan dengan tulisan-tulisan dirinya di media. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan yang penting pers dapat menjalankan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat.

Reporter: Ismet Humaedi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

