Capres Ganjar Pranowo menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Kemerdekaan Pers yang digelar hari ini di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).
Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak akan baperan dengan tulisan-tulisan dirinya di media. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan yang penting pers dapat menjalankan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat.
Reporter: Ismet Humaedi
Produser: Kristo Suryokusumo
