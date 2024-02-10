Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu mengatakan saat ini masih banyak terjadi intimidasi dan intervensi terhadap pers, termasuk perundungan dan perusakan pada alat-alat kerja. Hal ini disampaikan dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers yang dihadiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dirinya berharap, para calon pemimpin Indonesia berikutnya bisa melindungi pers dalam bekerja dan memastikan keamanan dan kenyamanan dalam memuat serta menyampaikan berita kepada masyarakat.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Kristo Suryokusumo



