Alumni dan aktivis Univeristas Mercubuana, Jakarta Barat menggelar pernyataan sikap dalam Petisi Kebangsaan Meruya pada Sabtu (10/2/2024) sore.

Dalam petisinya, mereka meminta penyelenggara negara khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), TNI-Polri dan ASN untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka juga menuntut pemerintah untuk berhenti melakukan politisasi bantuan sosial dan politik dinasti.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

