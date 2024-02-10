...

Alumni dan Aktivis Universitas Mercubuana Nyatakan Pernyataan Sikap di Pemilu 2024

Miftahul Ghani, Jurnalis · Sabtu 10 Februari 2024 20:35 WIB
Alumni dan aktivis Univeristas Mercubuana, Jakarta Barat menggelar pernyataan sikap dalam Petisi Kebangsaan Meruya pada Sabtu (10/2/2024) sore.
 
Dalam petisinya, mereka meminta penyelenggara negara khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), TNI-Polri dan ASN untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka juga menuntut pemerintah untuk berhenti melakukan politisasi bantuan sosial dan politik dinasti.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Berita Terkait

