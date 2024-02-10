Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sanjungan diberikan Ganjar karena Presiden Jokowi tidak turun langsung mengikuti kampanye.

Ganjar juga berterima kasih kepada masyarakat sipil hingga civitas academica yang sudah menyerukan pentingnya menegakkan demokrasi. Gelombang kritikan dari masyarakat dan universitas menurut Ganjar merupakan pertanda Indonesia masih mampu mendengar.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

