Ganjar Pranowo Apresiasi Presiden Joko Widodo yang Tidak Ikut Kampanye

Jonathan Simanjutak, Jurnalis · Sabtu 10 Februari 2024 20:05 WIB
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sanjungan diberikan Ganjar karena Presiden Jokowi tidak turun langsung mengikuti kampanye. 
 
Ganjar juga berterima kasih kepada masyarakat sipil hingga civitas academica yang sudah menyerukan pentingnya menegakkan demokrasi. Gelombang kritikan dari masyarakat dan universitas menurut Ganjar merupakan pertanda Indonesia masih mampu mendengar.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

