Puluhan relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Toleransi Indonesia mendeklarasikan pemilu damai. Mereka berharap masa tenang kampanye dimanfaatkan pasangan calon dan pendukungnya untuk saling menjaga kerukunan dan ketertiban.

Para relawan juga meminta pemerintah khususnya presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk netral dan tidak memihak. Mereka juga memukul kentongan bersama sebagai bentuk tanda kewaspadaan terhadap kecurangan dalam Pemilu.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

