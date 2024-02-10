Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernyanyi dan berjoget bersama penyanyi Nassar saat menghadiri kampanye penutup Ganjar-Mahfud di Semarang, Jawa Tengah. Nassar yang sedang menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam di atas panggung mendatangi kursi Megawati dan mengajaknya bernyanyi bersama.

Disela-sela penampilan dengan Nassar, Megawati berseru “ojo ngapusi!” ke para pendukung yang hadir. Megawati bersama putrinya Puan Maharani yang berada di tengah panggung sesekali berjoget mengikuti alunan musik.

Reporter: Anggie Ariesta

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

