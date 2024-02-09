...

Sambut Imlek, Lampion Naga Raksasa Melayang di Kota Singkawang

Rizki Kurnia, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 23:37 WIB
Lampion naga tampak melayang tepat di depan vihara tertua di pusat Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Lampu-lampu lampion akan menyala membuat ornamen naga ini seakan-akan hidup saat malam hari. Kemeriahan ini untuk menyambut perayaan Imlek di Kota Singkawang.
 
Ornamen naga dibuat menyerupai naga kayu agar sesuai dengan shio tahun baru imlek saat ini. Balon udara berukuran raksasa yang terpasang di depan Vihara Tri Dharma Bumi Raya. Ribuan lampion dan bung meihua juga terpasang di sejumlah lokasi di Kota Singkawang.
 
