Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 103.571 ribu tiket ludes terjual di masa libur panjang akhir pekan. Mengatasi peningkatan volume penumpang, PT KAI menambah 10 armada kereta api jarak jauh yang beroperasi di periode 8-11 Februari 2024.

Angka penjualan tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah lantaran penjualan masih berlangsung dan tingginya minat masyarakat untuk berlibur di libur panjang ini.

Reporter: Hendri Aprila, Rizky Sholehudin

Produser: Reza Ramadhan

