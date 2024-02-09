Pemuda asal Sampang ciptakan cemilan basreng dengan kemasan gambar foto tiga capres. Tujuannya untuk memperkenalkan alat peraga kampanye agar memudahkan masyarakat mengenal capres.

Sementara, ibu rumah tangga di Tangerang Selatan sukses membuat kerupuk berbahan kulit pisang. Dari berjualan camilan kulit pisang, ia meraup omzet mencapai Rp100 juta per tahun.

Berikutnya, tanaman tropis ternyata bisa diolah menjadi mahakan bergizi untuk anak-anak. Di tangah warga Lombok, sorgum diolah menjadi biskuit, kripik dan cemilan lain.

