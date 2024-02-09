Los Angeles Lakers resmi meluncurkan patung Kobe Bryant untuk menghormati mendiang sang legenda

Patung perunggu setinggi 19 kaki akan dipajang di Star Plaza di luar gedung Crypto.com Arena

Patung tersebut menggambarkan Kobe Bryant mengenakan jersey putih LA Lakers bernomor 8 dengan jari telunjuk kanannya terangkat

Momen itu merupakan penampilan Kobe Bryant melawan Toronto pada Januari 2006

Kobe menjadi pemain Lakers ketujuh yang sosoknya diabadikan dalam karya seni patung

Produser: Febry Rachadi

Sumber: X/@Lakers

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News