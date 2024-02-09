Los Angeles Lakers resmi meluncurkan patung Kobe Bryant untuk menghormati mendiang sang legenda
Patung perunggu setinggi 19 kaki akan dipajang di Star Plaza di luar gedung Crypto.com Arena
Patung tersebut menggambarkan Kobe Bryant mengenakan jersey putih LA Lakers bernomor 8 dengan jari telunjuk kanannya terangkat
Momen itu merupakan penampilan Kobe Bryant melawan Toronto pada Januari 2006
Kobe menjadi pemain Lakers ketujuh yang sosoknya diabadikan dalam karya seni patung
