Kenang Sang Legenda, Los Angeles Lakers Resmi Luncurkan Patung Kobe Bryant

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 15:00 WIB
Los Angeles Lakers resmi meluncurkan patung Kobe Bryant untuk menghormati mendiang sang legenda
 
Patung perunggu setinggi 19 kaki akan dipajang di Star Plaza di luar gedung Crypto.com Arena 
 
Patung tersebut menggambarkan Kobe Bryant mengenakan jersey putih LA Lakers bernomor 8 dengan jari telunjuk kanannya terangkat 
 
Momen itu merupakan penampilan Kobe Bryant melawan Toronto pada Januari 2006
 
Kobe menjadi pemain Lakers ketujuh yang sosoknya diabadikan dalam karya seni patung
 
Sumber: X/@Lakers

