Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengucapkan selamat Hari Pers Nasional bagi seluruh awak media di Indonesia. Ganjar berharap semua pihak bisa memahami kebebasan pers dan jurnalis untuk menyampaikan informasi harus di hormati.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti kondisi pers yang masih mendapatkan ujian saat menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan politik

Reporter: Steven Pattinama, Bagus Prasetia

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News