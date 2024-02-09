Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut rakyat tidak akan menyerah untuk melawan dalam menyikapi perkembangan politik terkini. Ganjar menambahkan, seluruh program sudah disampaikan dan seluruh debat sudah dilakukan, sekarang saatnya rakyat menilai. Ganjar menyebut tinju rakyat akan melawan penindasan dan intimidasi hingga kebenaran dan demokrasi akan menemukan jalannya sendiri.

Reporter: Ismet Humaedi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

