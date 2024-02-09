Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi kehadiran masyarakat yang memenuhi Stadion Pakansari, Jumat(9/2). Capres yang diusung Partai Perindo ini menyebut acara Hajatan Rakyat di Stadion Pakansari sangat pecah.

Ganjar mengatakan bahwa dalam politik, rakyat tidak pernah menyerah dalam menunjukkan kekuatannya dalam melawan pemimpin yang tidak baik. Ganjar juga mengajak istrinya Siti Atiqoh dan anaknya Alam Ganjar untuk ikut berorasi di Hajatan Rakyat tersebut.

