Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berorasi dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari Bogor, Jumat(9/2). HT mengatakan jika pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sungguh memiliki Integritas.
HT mengungkap jika Ganjar-Mahfud tidak punya kepentingan apapun dan selalu fokus terhadap rakyat Indonesia. HT mengatakan, masyarakat Indonesia harus melihat rekam jejak sosok calon pemimpin.
Reporter: Raka Dwi Novianto
(mhd)
