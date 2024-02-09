Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berorasi dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari Bogor, Jumat(9/2). HT mengatakan jika pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sungguh memiliki Integritas.

HT mengungkap jika Ganjar-Mahfud tidak punya kepentingan apapun dan selalu fokus terhadap rakyat Indonesia. HT mengatakan, masyarakat Indonesia harus melihat rekam jejak sosok calon pemimpin.

Reporter: Raka Dwi Novianto

