Dinner Imlek, Hary Tanoesoedibjo Dan Ganjar Pranowo Sajikan Hidangan Yee Sang

Wiwie Heryani, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 21:30 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranomo hadir dalam dinner Imlek yang digelar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jumat(9/2). Tampak HT dan Ganjar kompak menyajikan hidangan khas Imlek Yee Sang yang disajikan dengan cara yang unik.
 
Menurut tradisi, semakin tinggi Yee Sang terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru. Capres yang diusung Partai Pperindo ini tampak gagah mengenakan Changsan yang merupakan baju khas yang digunakan laki-laki Tionghoa. 
 
