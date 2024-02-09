Banjir mencapai ketinggian 3 meter di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Jumat(9/2). Banjir juga makin meluas akibat jebolnya tanggul Sungai Irigasi di DESA Ngemplik Wetan karena tidak mampu menampung limpasan banjir dari tanggul Sungai Wulan yang jebol.

Ratusan warga yang semula mengungsi di atap rumah minta segera dievakuasi karena ketinggian air terus bertambah. Upaya evakuasi menggunakan parahu karet dan motor boat karena arus kuat dan tingginya air.

Kontributor: Sukmawijaya

(mhd)

