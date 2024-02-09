Okezone Updates dibuka dengan video mistris pohon beringin terekam CCTV di Rembang, Jawa Tengah. Berikutnya, korban banjir di Lamongan, Jawa Timur, meraup berkah di tengah banjir karena ikan di tambak terbawa banjir.

Seputar Pemilu 2024, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD berdialog bersama warga pada acara Tabrak Prof di Jakarta Pusat. Dalam dialog tersebut, Mahfud MD berjanji akan merevisi UU KPK.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Mallorca menahan imbang Real Sociedad.

Host: Kevin Pakan

(fru)

