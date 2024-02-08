...

Ganjar-Mahfud Kampanye Terakhir Hajatan Rakyat di Solo dan Semarang

Donny Marendra, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2024 22:40 WIB
Capres cawapres nomor urut 3 akan menggelar kampanye akbar terakhir di Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Kampanye akbar bertema hajatan rakyat tersebut akan di gelar di Lapangan Simpang Lima, Semarang 10 Febrauri mendatang.
 
Sekitar 135 ribu massa pendukung diperkirakan akan mengikuti kampanye terakhir bertema hajatan rakyat tersebut. Pergerakan massa berupa relawan ini bukan asal-asalan karena yang mendaftar dengan nama dan NIK.
 
Pemilihan Kota Semarang merupakan bagian dari strategi pemenangan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng.
 
