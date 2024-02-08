Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan pabrik furniture, pabrik plastik dan bengkel las di Kalideres, Jakarta Barat.
Selama hamper 4 jam, sebanyak 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan dalam peristiwa ini. Dalam kejadian ini, sebuah kendaraan truk yang berada didalam salah satu pabrik ikut hangus terbakar.
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
