Banjir Rendam Puluhan Rumah Warga di Semarang, Jawa Tengah

Lurisa Lulu, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2024 23:00 WIB
Banjir merendam puluhan rumah yang dihuni 120 kepala keluarga di Kecamatan Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan hujan deras yang membuat debit air Sungai Dungrangsang didekat pemukiman warga meluap dan menggenangi permukiman 
 
Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di 4 titik yang membuat air mencapai ketinggian 1 meter. Setelah banjir surut, BPBD Semarang dan instansi terkait bersama warga membersihkan sisa banjir dan lumpur.
 
Kontributor: Lurisa Lulu 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

