Banjir merendam puluhan rumah yang dihuni 120 kepala keluarga di Kecamatan Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan hujan deras yang membuat debit air Sungai Dungrangsang didekat pemukiman warga meluap dan menggenangi permukiman

Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di 4 titik yang membuat air mencapai ketinggian 1 meter. Setelah banjir surut, BPBD Semarang dan instansi terkait bersama warga membersihkan sisa banjir dan lumpur.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News