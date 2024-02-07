Lionel Messi akhirnya tampil bersama Inter Miami di laga pramusim melawan Vissel Kobe di Stadion Nasional Tokyo. Messi tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, menggantikan David Ruiz yang ditarik keluar.

Penggemar Messi yang berada di stadion pun bersorak saat megabintang asal Argentina itu masuk lapangan. Namun, Messi gagal membawa Inter Miami menang di pertandingan tersebut.

The Herons kalah dari Vissel Kobe lewat adu penalti 3-4 usai bermain 0-0 di waktu normal. Sebelumnya, Messi Absen di laga pramusim Inter Miami di Hong Kong yang membuat penggemarnya kecewa.

Produser : Febry Rachadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News