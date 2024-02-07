Komunitas Barongsai dan Liong Shenlung menggelar latihan jelang Imlek. Lokasi di Pasar Samboja, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (7/2). Para pemain seni tradisional ini mulai kebanjiran job pentas.

Menurut Ketua Komunitas Shenlung, Imlek tahun ini pesanan job pentas naik dua kali lipat. Tarif untuk sekali tampil tarian barongsai dipatok Rp3.500 dengan durasi 15 menit. Sementara untuk Liong sendiri dipatok tarif sebesar Rp4 juta dengan durasi 15 menit.

