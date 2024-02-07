PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12 mengadakan tasyakuran doa bersama dan santunan anak yatim dari 4 desa di sekitar wilayah operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB).

Kegiatan ini untuk menyongsong semangat baru memasuki fase operasi ini dilangsungkan di lingkungan perkantoran JTB, Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (06/02).

Komisaris Utama PEPC Taufan Hunneman mengapresiasi semangat para perwira PEPC hingga mampu merampungkan Proyek Strategis Nasional (PSN) JTB dari mulai fase project hingga produksi.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pelem Irnani Hayati menyambut positif kegiatan PEPC yang telah memberikan perhatian melalui program-program bagi warga masyarakat sekitar.

(fru)

