Alam Ganjar Belajar Buat Kopi Bersama Komunitas Teman Tuli di Kupang

Eman Suni, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 22:10 WIB
Alam Ganjar masih melakukan hobinye berkeliling Indonesia, Kali ini berkunjung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini belajar membuat kopi dan diskusi bersama penyandang disabilitas komunitas teman tuli
 
Alam Ganjar mendapat berbagai informasi sekaligus masukan dan pertanyaan terkait kesetaraan di Indonesia. Alam Ganjar berharap ada kolaborasi untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi penyandang disabilitas.
 
Kontributor: Eman Suni

(fru)

