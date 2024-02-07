Alam Ganjar masih melakukan hobinye berkeliling Indonesia, Kali ini berkunjung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini belajar membuat kopi dan diskusi bersama penyandang disabilitas komunitas teman tuli

Alam Ganjar mendapat berbagai informasi sekaligus masukan dan pertanyaan terkait kesetaraan di Indonesia. Alam Ganjar berharap ada kolaborasi untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi penyandang disabilitas.

Kontributor: Eman Suni

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News