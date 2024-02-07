...

Ganjar Pranowo Sebut Gelombang Kritik Universitas Tanda Demokrasi yang Sedang Tidak Baik

Rabu 07 Februari 2024 21:40 WIB
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya soal gelombang kritik dari sejumlah universitas terkait kondisi demokrasi saat ini yang dianggap tidak berjalan dengan baik.
 
Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan oleh kampus-kampus tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita berada dalam jurang yang dalam. Ganjar menegaskan universitas memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka, yang tidak boleh diintervensi.
 
Selain itu, Ganjar juga mengkritik adanya intervensi dari pemerintah terhadap rektor-rektor untuk membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah.
 
Reporter: Syifa Fauziah
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

