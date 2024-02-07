Rumah tahanan negara (rutan) adalah salah satu lokasi TPS dengan kategori khusus. Berbagai persiapan jelang Pemilu 2024 kian gencar dilakukan oleh jajaran Rutan Depok. Di antaranya yakni pencatatan daftar pemilih tetap, sosialisasi surat suara bersama KPU.

Berdasarkan data KPU Depok, daftar pemilih tetap yang ada di rutan berjumlah 923 orang. Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Depok mengungkap semua persiapan untuk pemilu telah dilakukan.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

