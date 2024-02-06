Jelang Imlek, Pengurus Klenteng Kong Fuk Miau di Muntok, Bangka Barat mulai bersiap.

Kelenteng yang berdiri sejak tahun 1820 ini menggelar 3 perayaan utama salah satunya ritual sembahyang saat imlek nanti. Bangunan Kelenteng dibersihkan dan dicat ulang, pembersihan juga dilakukan kepada kimsin atau patung-patung dewa.

Umat Konghucu berharap di tahun naga kayu yang dipercaya sebagai tahun pembangunan, maka rejeki dan kesehatan terus mengalir bagi semua umat manusia.

Kontributor: Oma Kisma

(rns)

