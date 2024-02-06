Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Ponpes Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Selasa (6/2)

Kunjungan Ganjar disambut pimpinan Ponpes Krapyak KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Pimpinan Ponpes Ali Maksum dan pimpinan Ponpes Ngrukem Bantul.

Ganjar bersilaturahmi dan melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa pimpinan ponpe selama kurang lebih 1 jam.

