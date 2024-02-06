Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menggelar kampanye akbar di Lapangan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2).

Muhaimin janjikan ketersediaan dan kemudahan pupuk bersubsidi bagi petani. Cak Imin juga menyoroti sikap Istana dalam menyikapi kritik dari civitas akademika berbagai kampus kepada Presiden Jokowi.

Cak Imin menegaskan agar Presiden Jokowi dan seluruh lingkarannya benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang baik. Cak Imin mengaku kecewa dengan respons istana yang membuat seolah-olah ada kepentingan politik dibalik kritik yang terus mencuat.

