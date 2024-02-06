Ganjar Pranowo berkampanye bersama ratusan pelaku seni jatilan di Desa Wonokerto, Kapanewon Turi, Sleman, Yogyakarta, Selasa (6/2).

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara terkait adanya laporan intimidasi terhadap sejumlah civitas akademika setelah munculnya gelombang kritik terhadap Presiden Jokowi. Capres yang diusung Partai Perindo ini menegaskan bahwa kampus merupakan institusi yang tidak pernah takut karena membawa pikiran ilmiah serta membawa nilai kebaikan.

Sebelumnya, sejumlah kampus diduga didatangi oknum untuk memberikan pernyataan yang baik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Kontributor: Budi Utomo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News