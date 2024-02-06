Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengikuti jejak kampus lain memberikan pernyataan sikap pada Selasa (6/2/2024).
UPNVJ menyerukan seluruh masyarakat untuk ikut menyelamatkan demokrasi dan Pemilu berintegritas. UPNVJ, dia memanggil seluruh civitas akademika dan masyarakat luas untuk ikut berupaya menegakkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik berdasarkan nilai demokrasi.
Reporter : Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
