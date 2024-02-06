Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan masa sidang dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.

Dalam pidato penutupannya, Puan mengatakan akan rugi jika pesta demokrasi atau Pemilu yang sudah ditunggu-tunggu selama lima tahun, tapi ternyata masyarakat tidak bebas memilih pemimpin.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pantunnya saat menutup pidato di Ruang Rapat Paripurna Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Produser: Akira AW

(fru)

