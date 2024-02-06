Calon Presiden (Capres) No Urut 3, Ganjar Pranowo meminta pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan pemilih akibat sejumlah pelanggaran etika pemilu.

Pelanggaran datang dari Mahkamah Konstitusi hingga KPU yang membuat masyarakat hingga akademisi menyampaikan pendapat.

Ganjar menyebut, semua kalangan masyarakat pasti berharap agar bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai pemilu.

Reporter: Anggie Ariesta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

